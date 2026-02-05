Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 5 февраля 2026Россия

Медикам в российском городе предложили перечислять часть зарплаты на СВО

Медикам в Петербурге предложили перечислять часть зарплаты на СВО
Майя Назарова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге медики начали получать на подписание готовые заявления о перечислении части своих зарплат на помощь участникам специальной военной операции (СВО). О таком предложении россиянам стало известно «Фонтанке».

По данным издания, заявление оформлено на имя главного врача. В тексте приводится просьба о перечислениях в течение этого года денежных средств в фонд «Победа» в качестве благотворительного пожертвования на уставные цели.

Работники из Северной столицы предположили, что врачам нужно перечислять не менее 500 рублей в месяц, а медбратьям и медсестрам — не менее 200 рублей.

Как выяснила «Фонтанка», фонд «Победа», реквизиты которого указаны на заявлении, зарегистрирован в Петербурге, им руководит Александр Ганаев.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) участнику спецоперации отказали в выплате за ранение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Задержанный за похищение рассказал о расправе над таксистом

    Раскрыты новые задачи северокорейских солдат в Курской области

    На Украине применили польскую версию Ан-28 против БПЛА

    Российский посол предупредил Фареры о последствиях возможных санкций

    47-летняя Елена Летучая раскрыла секрет поддержания стройности

    Храбрая воспитательница встала на пути ворвавшегося в российский детсад мужчины с ножом

    Подсчитано нужное количество зарплат для покупки квартиры в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok