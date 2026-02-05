Медикам в российском городе предложили перечислять часть зарплаты на СВО

Медикам в Петербурге предложили перечислять часть зарплаты на СВО

В Санкт-Петербурге медики начали получать на подписание готовые заявления о перечислении части своих зарплат на помощь участникам специальной военной операции (СВО). О таком предложении россиянам стало известно «Фонтанке».

По данным издания, заявление оформлено на имя главного врача. В тексте приводится просьба о перечислениях в течение этого года денежных средств в фонд «Победа» в качестве благотворительного пожертвования на уставные цели.

Работники из Северной столицы предположили, что врачам нужно перечислять не менее 500 рублей в месяц, а медбратьям и медсестрам — не менее 200 рублей.

Как выяснила «Фонтанка», фонд «Победа», реквизиты которого указаны на заявлении, зарегистрирован в Петербурге, им руководит Александр Ганаев.

