12:48, 5 февраля 2026Мир

МИД России принял ответные меры на высылку российского дипломата из ФРГ

МИД России: Руководителя дипмиссии ФРГ высылают из РФ в качестве ответа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия высылает руководителя дипломатической миссии Германии в Москве в качестве ответных мер на действия Берлина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

«Германской стороне заявлен решительный протест в связи с решением Правительства ФРГ от 22 января 2026 года об объявлении persona non grata сотрудника Посольства Российской Федерации в ФРГ (...) Главе германской дипмиссии вручена нота об объявлении persona non grata дипломатического сотрудника Посольства ФРГ в Москве в качестве симметричного ответа», — сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что обвинение германской стороной российского дипломата в разведдеятельности не имеет оснований и является сфабрикованным.

22 января Германия решила выслать из страны заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Немецкие власти обвиняют российского дипломата в том, что он длительное время якобы работал на спецслужбы РФ и «курировал» задержанную ранее женщину, обвиняемую в шпионаже.

