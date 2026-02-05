Минобороны сообщило об уничтожении украинского «Бука» в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) уничтожена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» украинской армии. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе боевых действий.

Цель была уничтожена в зоне ответственности группировки войск «Днепр». Кроме того, за минувшие сутки бойцы группировки поразили три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую гаубицу М777, также известную под неофициальным названием «три топора».

ЗРК «Бук» входит в систему украинской ПВО. Он способен сбивать маневрирующие цели на высоте от 30 метров до 18 километров.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении в зоне СВО танка Leopard. Эти боевые машины западные страны стали поставлять ВСУ после начала спецоперации.

