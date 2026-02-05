Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 5 февраля 2026Россия

Минобороны сообщило об уничтожении украинского «Бука» в зоне СВО

Минобороны: В зоне СВО уничтожена пусковая установка ЗРК «Бук» украинской армии
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Viktor Chernov / Globallookpress.com

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) уничтожена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» украинской армии. Об этом сообщило Минобороны в сводке о ходе боевых действий.

Цель была уничтожена в зоне ответственности группировки войск «Днепр». Кроме того, за минувшие сутки бойцы группировки поразили три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую гаубицу М777, также известную под неофициальным названием «три топора».

ЗРК «Бук» входит в систему украинской ПВО. Он способен сбивать маневрирующие цели на высоте от 30 метров до 18 километров.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении в зоне СВО танка Leopard. Эти боевые машины западные страны стали поставлять ВСУ после начала спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто требование России по Донбассу

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В Кремле назвали один из столпов российского государства

    Песков анонсировал выступление Путина

    В России оценили угрозу от истечения срока ДСНВ

    Звезду шоу «Пацанки» госпитализировали с инфарктом

    В России прокомментировали визит советника Макрона в Москву

    Сбежавший из России в США баскетболист рассказал об отказе получать повестку в военкомат

    Названа тема переговоров Лаврова с главой МИД Швейцарии в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok