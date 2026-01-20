Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

Минобороны: Армия России уничтожила в зоне СВО танк Leopard

Танк Leopard уничтожен в ходе боев в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны.

По информации военного ведомства, это произошло на участке фронта в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Кроме того, за минувшие сутки группировка уничтожила пять бронированных машин. Потери противостоящих ей подразделений и соединений ВСУ превысили 425 человек, добавили в Минобороны.

20 января Минобороны также сообщило о нанесении ударов по командным пунктам ВСУ. В частности, речь идет о подразделениях, укомплектованных иностранными наемниками.

