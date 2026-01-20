Реклама

Россия
12:16, 20 января 2026Россия

Армия России ударила по командным пунктам ВСУ

Минобороны: Армия России поразила командные пункты ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Армия России ударила по командным пунктам ВСУ. Об этом сообщает Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Целями российского дальнобойного оружия стали командные пункты в том числе и вооруженных формирований, сформированных из иностранных наемников, отметили в министерстве.

Задача была выполнена, намеченные цели поражены, подчеркнули в Минобороны. Всего под огнем оказались 158 районов сосредоточения живой силы противника.

Российские войска продолжают наступление широким фронтом в зоне СВО, продолжая вытеснять ВСУ с территорий, включенных в состав России. Так, 19 января военное ведомство отчиталось о переходе под контроль населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики. В тот же день населенный пункт с похожим названием — Павловка — был взят в Запорожской области.

