Минобороны: Армия России поразила командные пункты ВСУ

Армия России ударила по командным пунктам ВСУ. Об этом сообщает Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Целями российского дальнобойного оружия стали командные пункты в том числе и вооруженных формирований, сформированных из иностранных наемников, отметили в министерстве.

Задача была выполнена, намеченные цели поражены, подчеркнули в Минобороны. Всего под огнем оказались 158 районов сосредоточения живой силы противника.

Российские войска продолжают наступление широким фронтом в зоне СВО, продолжая вытеснять ВСУ с территорий, включенных в состав России. Так, 19 января военное ведомство отчиталось о переходе под контроль населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики. В тот же день населенный пункт с похожим названием — Павловка — был взят в Запорожской области.

