Россия
12:04, 19 января 2026Россия

Российские войска взяли населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль Павловку в Запорожской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Павловка в Запорожской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Днепр». Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось нанести поражение противнику в районах населенных пунктов Антоновка, Никольское, Орехов и Новояковлевка.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились до 40 бойцов, трех автомобилей, двух станций радиоэлектронной борьбы и склада с материальными средствами, добавили в оборонном ведомстве.

В ночь на Крещение, 19 января, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами 92 беспилотника ВСУ. Больше всего дронов самолетного типа — 31 — было уничтожено над территорией Белгородской области.

