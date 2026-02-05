Москвичам рассказали о погоде

Синоптик Леус: В столице ожидается снег и минус 11-13 градусов

В Москве в четверг, 5 февраля, ожидается небольшой снег и до минус 11-13 градусов Цельсия. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Столичный регион в настоящее время остается под влиянием гребня медленного уходящего на юг антициклона. В такой ситуации в небе будут проплывать разрозненные поля облаков, местами осыпаясь небольшим снегом.

По области температура составит минус 10-15 градусов. Ветер ожидается юго-западный и будет дуть со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу, 6 февраля, ближе к вечеру небольшой снег, ночью минус 21-23 градуса, днем минус 10-12 градусов.

Ранее в МЧС предупредили, что аномальные морозы в Центральной России продлятся до четверга, 5 февраля.

