Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:37, 5 февраля 2026Экономика

Москву накрыл туман

На Москву опустился туман с видимостью до 200-700 метров
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На Москву опустился густой туман. О неблагоприятных погодных условиях сообщает столичное управление МЧС.

Плотный туман накрыл московский регион с двух часов ночи и сохранится в столице в первой половине дня. Ввиду этого видимость в городе ограничена до 200-700 метров. Столбики термометров будут держаться в пределах минус 12-14 градусов, синоптики прогнозируют изморось и гололедицу.

Столичных жителей предупреждают о затруднении движения автотранспорта и возможном увеличении аварий на дорогах. В экстренных службах призывают водителей быть особенно осторожными, снизить скорость движения, избегать резких маневров и увеличить дистанцию между автомобилями.

Ранее москвичей предупредили о круглосуточном снегопаде. Почти целый день осадки будут идти в субботу, 7 февраля. Вместе со снегопадом в столицу придет потепление. Воздух на выходных прогреется до минус 10 градусов днем, а ночью температура в Москве не опустится ниже минус 17 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ высказались о сроках завершения конфликта на Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Найден простой способ снизить риск всех типов инсульта

    Новый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод» начали поставлять в войска России

    Оценены шансы Панарина выиграть Кубок Стэнли с новой командой в нынешнем сезоне

    Дети Ефремова получили работу в театре

    Российская школьница отнесла мамины украшения на кладбище

    Владельцы кроссоверов одного бренда столкнулись с неожиданными проблемами

    Россиянка выпала из окна 13-го этажа и выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok