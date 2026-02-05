Москву накрыл туман

На Москву опустился туман с видимостью до 200-700 метров

На Москву опустился густой туман. О неблагоприятных погодных условиях сообщает столичное управление МЧС.

Плотный туман накрыл московский регион с двух часов ночи и сохранится в столице в первой половине дня. Ввиду этого видимость в городе ограничена до 200-700 метров. Столбики термометров будут держаться в пределах минус 12-14 градусов, синоптики прогнозируют изморось и гололедицу.

Столичных жителей предупреждают о затруднении движения автотранспорта и возможном увеличении аварий на дорогах. В экстренных службах призывают водителей быть особенно осторожными, снизить скорость движения, избегать резких маневров и увеличить дистанцию между автомобилями.

Ранее москвичей предупредили о круглосуточном снегопаде. Почти целый день осадки будут идти в субботу, 7 февраля. Вместе со снегопадом в столицу придет потепление. Воздух на выходных прогреется до минус 10 градусов днем, а ночью температура в Москве не опустится ниже минус 17 градусов.