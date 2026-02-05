В Корпорации МСП назвали объем господдержки бизнеса в новых регионах

Более 5 млрд рублей с господдержкой получили МСП новых регионов в 2025 году

Предприятия малого и среднего бизнеса (МСП) новых регионов России привлекли около 5,3 миллиарда рублей в 2025 году с использованием инструментов государственной поддержки в рамках Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП. Это в 1,8 раза больше, чем в предыдущем году.

В Корпорации МСП сообщили, что предприниматели Донецкой Народной Республики получили почти 1,9 миллиарда рублей, что на 41 процент больше показателя 2024 года. В Луганской Народной Республике малый и средний бизнес привлек более 1,5 миллиарда рублей с ростом на 63 процента. В Запорожской области объем привлеченных средств составил около 1,5 миллиарда рублей, что в 3,1 раза выше прошлогоднего уровня. Херсонская область получила 403 миллиона рублей, что в 2,9 раза больше, чем годом ранее.

«Малый и средний бизнес играет ключевую роль в развитии экономики новых регионов. МСП создают необходимую для жизни людей городскую среду и рабочие места. Мы видим, как растет активность местных предпринимателей в части использования различных инструментов господдержки. И сейчас мы уже говорим не о процессе интеграции, а больше фокусируемся на том, чтобы создать условия, при которых они будут чувствовать опору, чтобы продолжать двигаться вперед», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он подчеркнул, что «зонтичные» поручительства Корпорации МСП остаются одним из самых востребованных инструментов. В 2025 году они помогли бизнесу Донбасса и Новороссии привлечь более 2,6 миллиарда рублей, что в 2,6 раза превышает результат 2024 года. По словам Исаевича, местные МСП наращивают активность в реализации новых проектов, в частности - объем привлеченных средств на инвестиционные цели удвоился, превысив 1,5 миллиарда рублей.

Наибольшие объемы финансирования в рамках Национальной гарантийной системы получили предприятия сферы торговли (1,4 миллиарда рублей), обрабатывающего производства (1,3 миллиарда рублей), сельского хозяйства (1,2 миллиарда рублей), строительства (525 миллионов рублей), транспорта и логистики (343 миллиона рублей). Глава Корпорации МСП отметил, что наиболее высокие темпы роста продемонстрировали предприятия из отраслей экономики предложения. В инфраструктурном строительстве рост составил почти 7 раз, в агробизнесе — 6,5 раза, в гостиничном бизнесе и общественном питании — почти 6 раз.

Одной из эффективных мер поддержки, по его словам, стало расширение рынков сбыта за счет участия в закупках по 223-ФЗ.

«В 2025 году с субъектами МСП из новых регионов госкомпании заключили более 9,9 тысячи договоров на общую сумму почти 71 миллиард рублей. Это более чем в 2 раза превышает объемы 2024 года. Поставщиками стали более 2100 малых и средних предприятий», — сообщил Александр Исаевич.

Наибольший объем договоров пришелся на поставки топлива, строительно-монтажные работы, ремонт зданий, а также поставки продуктов питания и оборудования. Объем закупок у предпринимателей ДНР составил 49,4 миллиарда рублей, что в 3,1 раза больше уровня прошлого года. В ЛНР этот показатель достиг 13,5 миллиарда рублей с ростом на 6,3 процента, в Запорожской области — 2,5 миллиарда рублей, в Херсонской области — 5,6 миллиарда рублей.

Дочерний банк Корпорации МСП — МСП Банк — в 2025 году оказал финансовую поддержку не только компаниям, зарегистрированным в новых регионах, но и предприятиям из других субъектов России, работающим на этих территориях. Объем такой поддержки превысил 5 миллиардов рублей.

Председатель правительства России Михаил Мишустин ранее обращал внимание на необходимость поддержки малого и среднего бизнеса в новых российских регионах.