На Украине начали подготовку к ударам по энергетике в 2027 году

Президент Украины Владимир Зеленский поручил местным властям начать подготовку к ударам по энергетике в следующем отопительном сезоне. Об этом заявил в Telegram министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

«Президент Украины также поставил задачу местным властям подготовить планы защиты энергетической инфраструктуры до следующего отопительного сезона», — говорится в публикации.

Отмечается, что местные власти должны подготовить планы по защите энергетики до 1 сентября.

Ранее о последствиях ударов России по украинской энергетической инфраструктуре рассказал глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он сообщил, что две теплоэлектроцентрали в Киеве получили критические повреждения.