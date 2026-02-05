Реклама

17:04, 5 февраля 2026Силовые структуры

Напавший на ребенка в российском аэропорту избежал тюрьмы

Белоруса Витикова, бросившего ребенка об пол в Шереметьево, отправили на лечение
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Химкинский суд Московской области отправил на принудительное лечение гражданина Белоруссии Владимира Витикова, который бросил ребенка об пол в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно документам, у него диагностировано тяжелое психическое заболевание, которое мешало ему отдавать отчет своим действиям и осознавать их общественную опасность. Его поместят в психиатрический стационар закрытого типа с интенсивным наблюдением.

Витиков прилетел в Москву из Каира 24 июня 2025 года. В зоне выдачи багажа терминала «С» он напал на двухлетнего ребенка — схватил его и внезапно бросил с силой об пол. Перед вылетом, как известно, мужчина употребил наркотические вещества.

В отношении белоруса возбудили уголовное дело о покушении на расправу.

