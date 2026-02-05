Названа доля готовых на зарплату в конверте россиян

SuperJob: Треть россиян готовы согласиться на зарплату в конверте

Каждый третий россиянин готов согласиться на работу с «серой» зарплатой, которая выплачивается руководством компании без отражения в официальных документах и без уплаты налогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования SuperJob.

Опрос проводился с 27 января по 2 февраля 2026 года. В нем приняли участие в общей сложности 1,8 тысячи граждан различных возрастных категорий.

По итогам исследования выяснилось, что каждый третий опрошенный респондент готов согласиться на подобные условия найма. При этом мужчины оказались в большей степени расположены к неофициальному трудоустройству в сравнении с женщинами — 40 против 27 процентов.

Эксперты отмечают, что недобросовестным работодателям в России в целом проще договориться с россиянами старше 45 лет. В этой возрастной категории 36 процентов респондентов оказались потенциально согласными на зарплату в конверте. Опрошенные с высшим образованием, напротив, чаще отказываются от подобных схем найма (44 процента).

Ранее в Центробанке (ЦБ) спрогнозировали России трудности с обелением экономики. В регуляторе ожидают, что оборот наличных в стране в среднесрочной перспективе резко вырастет вопреки усилиям властей. В качестве главных причин подобной динамики аналитики назвали повышение налога на добавленную стоимость (НДС) и резкое снижение начального порога для его уплаты для малого бизнеса. На ситуацию также может повлиять общая экономическая неопределенность.