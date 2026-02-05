Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:33, 5 февраля 2026Наука и техника

Названа система для создания защитного купола над Россией

Кнутов: Система С-500 может стать основой для защитного купола над Россией
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» может стать основой для создания защитного купола над территорией России. Особенности комплекса назвал военный эксперт и историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, комплекс ПВО и противоракетной обороны (ПРО) сможет обеспечить защиту воздушного пространства над всей Россией.

«У нас есть система противоракетной обороны центрального промышленного района А-135. Есть система С-500. Она способна решать задачи противоракетной обороны и может стать основой для создания ПРО России в целом, то есть при развертывании купола над всей страной», — сказал Кнутов.

Материалы по теме:
«Это пощечина Западу» Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
«Это пощечина Западу»Весь мир пытается разгадать секрет «Орешника». Что известно о новом оружии России?
30 ноября 2024
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

Комплекс С-500 предназначен для борьбы с различными целями, включая боевые блоки баллистических ракет средней дальности (БРСД) и межконтинентальных баллистических ракет. Машины ЗРС построены на колесных шасси.

В январе руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил, что российскую БРСД «Орешник» способна перехватить только система С-500.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на требование признания Донбасса российским

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    В сети возмутились вернувшей популярный тренд Марго Робби в откровенном образе

    Российских юниоров допустили до международных турниров по водным видам спорта

    Стало известно о проблемах ВСУ из-за борьбы с российскими дронами со Starlink

    Три лошади выбежали на взлетную полосу и едва не спровоцировали авиакатастрофу

    ЦБ захотел разобраться с качеством ипотеки

    Названа система для создания защитного купола над Россией

    Невролог объяснила причины подергивания конечностей в момент засыпания

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok