Названо число уволенных из-за развития ИИ сотрудников в США

По итогам 2025 года из-за связанных с ИИ изменений уволили 75 тысяч человек

Из-за оптимизации технологий и развития искусственного интеллекта (ИИ) американские компании уволили десятки тысяч человек. Число лишившихся работы сотрудников названо в исследовании Challenger, Gray & Christmas, сообщает РИА Новости.

По итогам 2025 года были сокращены более 75 тысяч человек. Больше всего сокращений за год произошло в рамках оптимизации государственных расходов — по этой причине лишились работы 293 753 человека. Также популярной причиной сокращений стали рыночные условия — из-за них остались без работы 253 206 сотрудников.

В попытке охладить рынок труда крупные американские компании решили уволить 52 тысячи человек. Сокращают рабочие места все крупные компании, от Amazon до UPS. По словам аналитиков FT, рабочие места продолжают сокращать, чтобы остановить бум найма, вызванный пандемией. Во время коронавирусных ограничений они увеличили штаты сотрудников, а на фоне экономической неопределенности и угроз для рынка со стороны ИИ фирмы сокращают штат.

Ранее глава выполняющей в США функции Центробанка Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что рынок труда, по-видимому, находится в равновесии, это весьма необычное равновесие, возникающее в результате заметного замедления как спроса, так и предложения рабочей силы. По словам Пауэлла, стабильность уровня безработицы и других индикаторов рынка труда позволяют задуматься о снижении ставок.