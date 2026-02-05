Невменяемое состояние ворвавшегося в российский детсад с ножом попало на видео

Напавший с ножом на детсад под Оренбургом сильно пьян и не может говорить

Напавший с ножом на детский сад под Оренбургом 25-летний местный житель сильно пьян, поэтому из-за своего невменяемого состояния не может говорить. Полицейские пытаются выяснить у него мотив поступка, видео с задержанным публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видны силовики, которые ведут мужчину и усаживают в служебный автомобиль. Он мычит.

Житель Бугуруслана сумел пробраться в здание детсада, выбив дверь запасного выхода. На втором этаже его обезвредила воспитательница. Удерживать вооруженного мужчину ей помогали другие сотрудники детсада. Вместе они сумели запереть его в подвале, а затем нажали тревожную кнопку. Росгвардия и полиция прибыли через три минуты.

Полноценной охраны в детском саду нет, за порядком следят пожилые сотрудницы.

Во время нападения в детсаду был тихий час, дети спали, поэтому обошлось без пострадавших.

О нападении сообщила ранее 5 февраля пресс-служба губернатора и правительства региона. Мужчина сломал входную дверь и пробрался в помещение с ножом. Воспитатели сразу же активировали тревожную кнопку. Ситуация находится на контроле губернатора.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: о покушении на убийство и халатности.