19:30, 5 февраля 2026Забота о себе

Невролог объяснила причины подергивания конечностей в момент засыпания

Врач Сагитова: Внезапные вздрагивания перед сном могут возникать из-за стресса
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yoshi.Yu / Shutterstock / Fotodom

Невролог Эльвира Сагитова объяснила, почему в момент засыпания у человека могут внезапно вздрагивать конечности. О том, из-за чего так происходит и в каких случаях нужно обращаться к врачу, она рассказала изданию UfaTime.ru.

По словам невролога, причина таких подергиваний заключается в том, что нервная система продолжает контролировать тело, когда человек переходит ко сну. Обычно это происходит из-за сильного переутомления или стресса, однако иногда причиной может быть «остаточная энергия» после напряженного дня или то, что мозг по ошибке принимает расслабление мышц за падение.

Однако в некоторых случаях эта проблема требует консультации врача. Сагитова призвала обратиться к доктору, если подергивания стали постоянными и мешают сну, если есть чувство жжения в конечностях, необходимость постоянно двигать руками и ногами или если появились тревога и дезориентация.

Чтобы снизить риск подергиваний, невролог призвала не пить кофе и не есть сладости во второй половине дня, не пользоваться гаджетами за два-три часа до сна, проветривать спальню, а также заниматься растяжкой и дыхательными упражнениями и вести дневник.

Ранее невролог и эпилептолог Байбин Чен подсказал простой тест, который можно выполнить в домашних условиях, чтобы выявить ранние симптомы деменции. Одним из важнейших показателей здоровья мозга Чен назвал силу хвата кисти.

