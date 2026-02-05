НХЛ обратилась к Панарину после обмена в «Лос-Анджелес»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обратилась к российскому форварду Артемию Панарину после его обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингс». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Черно-серебряные цвета тебе к лицу, Артемий», — заявили в лиге.

«Рейнджерс» обменяли Панарина в «Лос-Анджелес» 4 февраля. Вместо россиянина «рейнджеры» получили условный выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2026 и нападающего Лиама Гринтри.

Панарин выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 52 матча в составе «синерубашечников», в которых забросил 19 шайб и сделал 38 результативных передач.