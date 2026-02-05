Реклама

Орбан жестко высказался о политике ЕС по Украине

Орбан: В ЕС разрешено показывать только одну сторону конфликта на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Власти Европейского союза (ЕС) запрещают своим жителям узнавать альтернативные точки зрения о конфликте на Украине, разрешая показывать только одну сторону кризиса. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте социальной сети Х.

«Сегодня в Евросоюзе разрешено показывать только одну сторону войны на Украине. Брюссельское постановление прямо запрещает альтернативные точки зрения. Кто они такие, чтобы диктовать гражданам, во что они должны верить? Европейцы имеют право выслушать все аргументы и сделать собственные выводы. Это брюссельская цензура, по своей природе оруэлловская», — возмутился глава венгерского правительства.

Ранее Орбан заявил, что российские СМИ не могут распространять свою информацию на территории Евросоюза из-за санкций, но при этом это могут делать украинские издания и агентства. По его словам, цензура Евросоюза не дает жителям стран сообщества узнать настоящую российскую позицию по конфликту.

