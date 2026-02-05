Реклама

Орбан раскритиковал цензуру в Европе

Орбан: В Европе нет объективной информации по конфликту на Украине из-за цензуры
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Европейцы не могут сформировать полноценную позицию по конфликту на Украине, так как из-за цензуры они получают только одностороннюю информацию. На это указал премьер-министр Венгрии, его слова приводит ТАСС.

«Российским СМИ не разрешается распространять свою информацию на территории Евросоюза, а украинским разрешается. Поэтому мы не можем узнать позицию России по поводу войны», — указал Орбан. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации не важно, кто прав, — люди должны иметь возможность знать позиции обеих сторон конфликта.

Премьер-министр добавил, что из-за этого лидеры Евросоюза могут вводить в заблуждение своих граждан и принимать опасные решения, которые в итоге создают угрозу прямого военного столкновения с Россией. «Мы должны сделать все возможное, чтобы российско-украинская война не переросла в региональную, европейскую или мировую войну», — отметил он.

Ранее Орбан осудил силовую мобилизацию на Украине, пообещав выслать из Венгрии украинских чиновников, ответственных за это.

