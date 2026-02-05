Песков анонсировал выступление Путина

Песков: Путин выступит на мероприятии в честь Года единства народов России

Президент России Владимир Путин выступит на мероприятии в честь Года единства народов России. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава государства объявил 2026 год Годом единства народов России.

«Кроме того, этот год — это Год единства народов России. Многонациональность России — это один из столпов существования нашего государства», — сказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что по случаю открытия пройдет большое мероприятие, которое посетит президент. Путин планирует там выступить.

Ранее Песков назвал один из столпов российского государства. По его мнению, к числу таких столпов относится единство народов России.