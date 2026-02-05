Реклама

Путешествия
17:47, 5 февраля 2026

Пилот самолета высадил глухую пассажирку и ее мужа из-за нагрубившей им стюардессы

PYOK: Пилот United Airlines высадил глухую пассажирку и ее мужа из самолета
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Пилот самолета принял решение высадить глухую пассажирку и ее мужа из-за стюардессы, которая им нагрубила и спровоцировала конфликт. Об этом сообщает PYOK.

По информации издания, в сети распространилось видео, на котором мужчина спорит с членами экипажа United Airlines. Во время посадки стюардесса, которая якобы даже не входила в состав экипажа самолета, нагрубила его супруге-инвалиду. Пассажир потребовал, чтобы она извинилась, однако та стала хамить и ему.

Мужчину поддержали не только незнакомые попутчики, но и пользователи сети. «Я на стороне пассажира, хоть и не знаю всей ситуации», «Раз его поддержали другие пассажиры, очевидно, виновата стюардесса», «Не очень приятная ситуация для United», — писали юзеры.

Ранее российскую авиакомпанию S7 обязали выплатить 200 тысяч рублей за плохое обращение с инвалидом. Тогда семья не попала на рейс из-за опоздания специальной машины для перевозки маломобильных граждан.

