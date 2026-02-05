Попросившую помощи у властей компанию «Самолет» призвали проверить

Экономист Зубец: У застройщика «Самолет» нужно провести аудит

Девелопера «Самолет», который попросил помощи у государства, нужно проверить. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал экономист Алексей Зубец.

Власти, полагает он, должны провести аудит финансов застройщика. «По-хорошему, нужен быстрый аудит его финансов. Проверка должна выяснить расходование средств. Куда пошли сверхприбыли этой компании. То есть это работа для ФАС», — прокомментировал он.

Эксперт считает, что антимонопольщики должны выяснить, как тратились деньги. «Кто был реальным бенефициаром этой компании? Вдруг заявленные владельцы не совпадают с реальными. Кто тогда пользовался сверхприбылями? Во-вторых, надо выяснить, сколько у компании нераспроданных квартир, и вежливо попросить снизить цены на недвижимость», — заключил он.

Ранее стало известно, что застройщик «Самолет» обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит в размере 48-50 миллиардов рублей. Взамен акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций для участия правительства в управлении «с правом обратного выкупа». Деньги нужны компании на срок до трех лет. В противном случае станет реальной угроза невыполнения обязательств перед инвесторами и дольщиками.