Наука и техника
13:13, 5 февраля 2026Наука и техника

Популярный фрукт связали со снижением воспалительных процессов

Nutrients: Пюре манго улучшает показатели воспаления и восстановления мышц
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Romix Image / Shutterstock / Fotodom

Добавление пюре манго в рацион спортсменов оказалось связано с более благоприятными показателями воспаления и мышечного восстановления во время регулярных тренировок. К такому выводу пришли исследователи, изучавшие влияние манго на организм игроков национальной сборной Таиланда по пляжному волейболу. Работа опубликована в Nutrients.

В пилотном эксперименте участники в течение четырех недель ежедневно употребляли по 600 граммов мангового пюре, а в другой период — плацебо с сопоставимой калорийностью. Анализы крови показали, что на фоне манго снижались уровни C-реактивного белка и интерлейкина-6 — маркеров системного воспаления, а также креатинкиназы, отражающей степень мышечного повреждения после нагрузок.

Кроме того, у спортсменов менялись отдельные показатели иммунного ответа: возрастала доля CD4+ T-клеток и соотношение CD4/CD8, что может указывать на более устойчивое состояние иммунной системы в период интенсивных тренировок. При этом масса тела, состав тела и общее потребление энергии оставались неизменными.

Авторы подчеркивают, что речь идет не о «чудо-продукте», а о потенциально полезной пищевой стратегии. Полученные данные показывают связь между употреблением манго и восстановительными процессами, однако для практических рекомендаций необходимы более масштабные исследования.

Ранее ученые выяснили, что кожура груши играет важную роль в защите кишечника от воспаления.

