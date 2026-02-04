Реклама

Россия
23:11, 4 февраля 2026Россия

В Тамбовской области загорелись 16 цистерн с бензином и газом

Первышов: В Тамбовской области загорелись 16 цистерн с бензином и газом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В результате схода поезда с рельсов в Мичуринске Тамбовской области загорелись сразу 16 цистерн. В 11 из них находился бензин, еще в 5 — газ. Подробности инцидента привел губернатор Евгений Первышов в Telegram-канале.

«На данный момент пожар локализован. На месте происшествия работают 2 пожарных поезда и 25 единиц техники», — поделился глава региона. По его словам, никто не пострадал, угроза населению и объектам инфраструктуры отсутствует.

Первышов добавил, что после ликвидации пожара железнодорожные пути обследуют на наличие повреждений. После этого ремонтные бригады начнут восстановительные работы.

О произошедшем в городе Мичуринске стало известно ранее 4 февраля. Там на железной дороге взорвались две цистерны с бензином. На опубликованных кадрах видно мощный взрыв, в результате которого образуется многометровый огненный гриб высотой в несколько этажей.

