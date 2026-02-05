Реклама

16:15, 5 февраля 2026Культура

Продюсер прокомментировал отмену концертов Долиной

Продюсер Тюрин: Лариса Долина не собирала стадионы даже до скандала с квартирой
Ольга Коровина

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Продюсер и основатель группы Reflex Вячеслав Тюрин прокомментировал отмену концертов народной артистки России Ларисы Долиной. Его слова приводит KP.RU.

Тюрин усомнился в том, что до скандала с квартирой певица собирала многотысячные залы и стадионы. «Сейчас говорят: "Ну вот, большие площадки отменятся". А они что, были?» — высказался продюсер.

Собеседник издания подчеркнул, что Долина неверно повела себя в разгар скандала. По словам продюсера, следовало честно признать свои ошибки, вернуть деньги покупательнице и объяснить ситуацию, поскольку публичный человек должен «уметь договариваться». В то же время Тюрин предположил, что поклонники артистки не перестанут посещать ее выступления.

Ранее стало известно об отмене концерта Долиной в Обнинске, запланированного на 8 марта. По данным Mash, организаторам удалось продать всего 10 процентов билетов, из-за чего мероприятие сорвалось. По словам представителя певицы, отмена ближайших выступлений связана с изменением ее гастрольного графика.

