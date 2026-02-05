Раскрыто состояние попавших в больницу с ожогами подростков после нападения

Трое пострадавших при нападении в школе Красноярска находятся в реанимации

Трое подростков, попавшие в больницу с ожогами после нападения одноклассницы в школе в Красноярске, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

«На данный момент оценивается как тяжелое стабильное. Они в сознании, дышат самостоятельно», — заявили в ведомстве.

4 февраля ученица школы № 153 в Красноярске сначала подожгла крышку унитаза в туалете, а потом зашла в класс и облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком по голове. После случившегося пять детей были госпитализированы.