Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:38, 5 февраля 2026Россия

Раскрыто состояние попавших в больницу с ожогами подростков после нападения

Трое пострадавших при нападении в школе Красноярска находятся в реанимации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Трое подростков, попавшие в больницу с ожогами после нападения одноклассницы в школе в Красноярске, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

«На данный момент оценивается как тяжелое стабильное. Они в сознании, дышат самостоятельно», — заявили в ведомстве.

4 февраля ученица школы № 153 в Красноярске сначала подожгла крышку унитаза в туалете, а потом зашла в класс и облила одноклассников бензином, а некоторых ударила молотком по голове. После случившегося пять детей были госпитализированы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эстония и Латвия призвали Европу к прямым переговорам с Россией. Какие еще страны готовы к диалогу с Москвой?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    В Киеве поспорили из-за подписания мирного соглашения с Россией

    Тревел-блогер описал жизнь в Лондоне словами «европейская столица краж»

    Раскрыты неочевидные причины развития деменции

    Привычка мочиться в душе довела мужчину до появления неожиданного рефлекса

    Появились подробности массированного ночного налета ВСУ на регионы России

    Госслужащий заполучил миллиард рублей на обслуживании домов российских военных

    Посол предостерег Великобританию от изъятия российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok