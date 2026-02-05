Реклама

05:30, 5 февраля 2026

Раскрыто влияние морозов на бойцов ВСУ

Полковник Матвийчук: Бойцы ВСУ сдаются в плен из-за аномальных морозов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) вынуждены сдаваться в плен на некоторых направлениях из-за аномальных морозов и невозможности обороняться, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Погодные условия сейчас очень тяжелые, морозы усиливаются. Противник имеет все меньше возможностей обороняться, и поэтому на некоторых направлениях есть сдачи в плен, мы ожидаем, что это продолжится», — сказал полковник.

Вместе с тем, он подчеркнул, что случаи сдачи в плен пока не носят массовый характер, хотя некоторые военнослужащие и идут на это ради сохранения жизней.

Ранее стало известно, что попавшие в российское окружение у города Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР) бойцы ВСУ начали сдаваться в плен. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

