Раскрыты основные способы атак мошенников на россиян-домоседов

F6: Мошенники атакуют россиян с помощью домовых чатов в мессенджерах

Эксперт компании F6 Сергей Золотухин рассказал, какие схемы мошенники чаще всего используют против россиян-домоседов. Основные уловки киберпреступников он раскрыл в беседе с «Лентой.ру»

В первую очередь эксперт отметил, что мошенники атакуют россиян с помощью домовых чатов. «Злоумышленники взламывают аккаунт одного из жильцов и отправляют с него в чат вредоносные приложения с расширением .APK. Такие файлы могут маскировать под фото или видео, а сопроводительный текст выглядит самым обычным образом: например, как объявление о сдаче в аренду гаража или парковочного места, продаже велосипеда или сообщение о ДТП. При установке на смартфон такое вредоносное ПО позволяет преступникам незаметно похитить деньги с банковского счета», — предостерег Золотухин и добавил, что ни в коем случае не стоит открывать файлы от посторонних людей.

Другой способ атаки — фейковые сообщения от управляющих компаний или ТСЖ. В них жильцов могут уведомлять об «обновлении электронного списка жильцов» или просить «подтвердить информацию» и «обновить данные». В конечном счете схема сводится к просьбе назвать код из СМС. После этого преступники убеждают жертву во взломе ее личного кабинета на госсервисе и оформлении на нее многомиллионных кредитов. Способ защиты от этого типа атак такой же — не вступать в переписки с незнакомцами в мессенджерах.

«Еще одна схема — посылка, которой нет. Злоумышленник под видом курьера или сотрудника маркетплейса звонит с неизвестного мобильного номера, просит подтвердить готовность получить заказ, посылку или букет, для чего требует сообщить код из СМС. Делать этого не стоит — спрашивать код могут только мошенники», — заверил Золотухин.

Кроме того, преступники продолжают использовать уже известные схемы с заменой ключа от домофона и с проверкой счетчиков и отопления. В первом случае они рассказывают жертве о возможности открывать дверь в подъезд с помощью кода, для установки которого нужно передать им другой код, поступивший в СМС или на почту. Во втором россиянам рассылают вредоносные ссылки для подтверждения времени визита специалиста. В обоих случаях защититься помогут ограничения на прием или даже полная блокировка вызовов с неизвестных номеров.

Ранее стало известно, что мошенники крадут аккаунты россиян на портале «Госуслуги», предлагая проверить счетчики на воду через Telegram-бот. В МВД отметили, что ссылку на него злоумышленники распространяют в поддельных домовых чатах.