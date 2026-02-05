Россиянам назвали указывающие на болезни особенности пускания газов

Врач Малышева заявила, что запор и пускание газов могут сигнализировать о раке

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале особенности пускания газов, которые могут указывать на болезни. Выпуск передачи с предупреждением медиков доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что повышенное газообразование, которое сопровождается запором, может сигнализировать о том, что в толстом кишечнике развивается злокачественная опухоль. Гандельман призвал россиян, обнаруживших у себя эти симптомы, обратиться к врачу-гастроэнтерологу, чтобы исключить рак.

Кардиолог добавил, что пускание газов и вздутие живота могут указывать на синдром раздраженного кишечника и целиакию — непереносимость глютена.

Ранее Малышева перечислила продукты, которые провоцируют вздутие живота. К ним врач отнесла бобовые, фрукты и мучное.