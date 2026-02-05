Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:59, 5 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин несколько лет вымогал деньги у родственника

В Карачаево-Черкесии осудили мужчину за вымогательство денег у родственника
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкесии осудили мужчину за вымогательство денег у родственника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 163 УК РФ («Вымогательство»).

Как установил суд, мужчина в течение трех лет, угрожая физическим насилием, в том числе с использованием ножа, регулярно вымогал деньги у дальнего родственника. Суммы варьировались от 1 тысячи до 66 тысяч рублей за раз. Он получал средства как переводом, так и наличными. Всего пострадавший передал вымогателю 1 346 100 рублей.

28 июля 2024 года при попытке скрыться сотрудники полиции задержали мужчину. При обыске по месту его жительства было изъято 50 тысяч рублей, полученные от пострадавшего.

На судебном заседании мужчина вину не признал, но она была подтверждена совокупностью доказательств. Суд признал его виновным и приговорил к семи годам и трем месяцам колонии строгого режима, а также удовлетворил иск о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в российском регионе попались шесть человек за похищение несовершеннолетних.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Этот аспект очень важный». Названо ключевое требование России к «большому договору» по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Задержанный за похищение рассказал о расправе над таксистом

    Раскрыты новые задачи северокорейских солдат в Курской области

    На Украине применили польскую версию Ан-28 против БПЛА

    Российский посол предупредил Фареры о последствиях возможных санкций

    47-летняя Елена Летучая раскрыла секрет поддержания стройности

    Храбрая воспитательница встала на пути ворвавшегося в российский детсад мужчины с ножом

    Подсчитано нужное количество зарплат для покупки квартиры в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok