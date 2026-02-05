Россиянин несколько лет вымогал деньги у родственника

В Карачаево-Черкесии осудили мужчину за вымогательство денег у родственника

В Карачаево-Черкесии осудили мужчину за вымогательство денег у родственника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 163 УК РФ («Вымогательство»).

Как установил суд, мужчина в течение трех лет, угрожая физическим насилием, в том числе с использованием ножа, регулярно вымогал деньги у дальнего родственника. Суммы варьировались от 1 тысячи до 66 тысяч рублей за раз. Он получал средства как переводом, так и наличными. Всего пострадавший передал вымогателю 1 346 100 рублей.

28 июля 2024 года при попытке скрыться сотрудники полиции задержали мужчину. При обыске по месту его жительства было изъято 50 тысяч рублей, полученные от пострадавшего.

На судебном заседании мужчина вину не признал, но она была подтверждена совокупностью доказательств. Суд признал его виновным и приговорил к семи годам и трем месяцам колонии строгого режима, а также удовлетворил иск о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

