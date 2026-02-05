Реклама

20:04, 5 февраля 2026

Россиянин оказался юридически умершим из-за ошибки незнакомца

Умерший по документам нижегородец за два года не смог найти работу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Низов / Фотобанк Лори

Россиянин оказался юридически умершим из-за ошибки незнакомца. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В 2023 году в регионе нашли человека без признаков жизни. Один из прохожих опознал в нем мужчину, которого канал называет Андреем Федоровичем. На этом основании ничего не подозревавшего и продолжавшего здравствовать россиянина признали юридически мертвым, отмечает канал.

Сам нижегородец узнал о своей «смерти» случайно, когда не смог провести сделку с недвижимостью. Затем мужчина выяснил, что его нет в базах налоговой службы и Соцфонда. Теперь россиянин пытается добиться восстановления себя в правах.

Ранее в аналогичной ситуации оказался житель Красноярского края. Его лишили пенсии и аннулировали медицинскую страховку.

