Россиянину аннулировали пенсию и признали умершим из-за ошибки при опознании

Жителя Красноярского края признали умершим из-за ошибки при опознании

Жителя Красноярского края признали умершим из-за ошибки при опознании тела другого человека. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Мужчина из Лесосибирска весной 2024 года не смог снять деньги с карты. Затем россиянин узнал, что его лишили пенсии и аннулировали медицинскую страховку. С причинами этого горожанину пришлось разбираться самостоятельно, отмечает издание.

Выяснилось, что к инциденту привела ошибка при опознании. Некий свидетель указал, что неопознанное тело, найденное в Красноярске, — это житель Лесосибирска. За прошедшие с тех пор полтора года мужчина так и не смог доказать факт того, что он жив.

Канал опубликовал фотографии горожанина и принятого за него мужчины, отметив их сходство.

Ранее стало известно о жительнице Челябинска, у которой арестовали банковские счета из-за двойника в Краснодаре. Когда россиянка обратилась в налоговую службу с просьбой аннулировать задолженность, ей предложили решить вопрос в Краснодаре, приехав туда лично.