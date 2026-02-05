Россиянин проник в вебкам-студию, сел в кадр и заинтересовался реквизитом

Житель Екатеринбурга проник в вебкамстудию после мужской трансляции и сел в кадр

Житель Екатеринбурга Дмитрий Чукреев проник в вебкам-студию вместе с силовиками после трансляции. Об этом он сам сообщил в Telegram.

Как рассказал Чукреев, ему известно, что в студии работали не только девушки, но и парни. «Один из них наяривал на камеру до нашего визита, показывая свой причиндал всему миру», — рассказал он. Во время нахождения в помещении студии Чукреев успел сесть в кадр и заинтересовался реквизитом — он принялся трогать различные приспособления, которые использовали вебкам-модели.

На каком основании Чукреев попал в помещение во время работы силовиков, он не уточнил. В полиции Екатеринбурга присутствие Чукреева в порностудии не комментировали.

