Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:00, 5 февраля 2026Путешествия

Россиянки назвали самые желанные страны для путешествий

«Купибилет»: Каждая третья россиянка хотела бы посетить Европу
Алина Черненко

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Аналитики сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет» назвали самые желанные направления для путешествий у россиянок. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, каждая третья соотечественница (32 процента участниц опроса) призналась, что хотела бы посетить Европу. На втором месте в рейтинге оказались Австралия и Новая Зеландия — этот вариант выбрали 26 процентов респонденток. Тройку лидеров замкнула Азия (13 процентов).

Материалы по теме:
Какие страны открыты для россиян в 2026 году? Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
Какие страны открыты для россиян в 2026 году?Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
2 декабря 2025
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2026 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2026 году?Список стран, открытых для россиян
11 декабря 2025

Авторы исследования также отметили, что у россиянок заметен устойчивый интерес и к комфортному отдыху в арабских странах. А меньше всего из зарубежных направлений они хотели бы посетить соседние государства — Белоруссию, Грузию и Абхазию, — а также Африку.

Среди внутренних направлений участницы опроса выбрали Байкал (25 процентов) и Мурманск (20 процентов). На втором месте оказался Алтай (14 процентов), а на третьем — Карелия и Минеральные Воды (по 11 процентов за каждый вариант). Меньше всего россиянок привлекают Калининград (4 процента) и Вологда (2 процента).

Ранее россияне назвали страны мечты для путешествий. В список вошли Куба, Мальдивы, Филиппины и Япония.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина сообщил о прогрессе по Украине

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Россиянин неделю наказывал десятилетнего пасынка при помощи металлической цепи

    Найден простой способ снизить риск всех типов инсульта

    Новый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод» начали поставлять в войска России

    Оценены шансы Панарина выиграть Кубок Стэнли с новой командой в нынешнем сезоне

    Дети Ефремова получили работу в театре

    Российская школьница отнесла мамины украшения на кладбище

    Владельцы кроссоверов одного бренда столкнулись с неожиданными проблемами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok