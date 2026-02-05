Реклама

Российская авиакомпания запретила пилотам снимать красивые посадки и взлеты

Авиакомпания S7 запретила пилотам снимать посадки и взлеты
Алина Черненко

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Российская авиакомпания S7 запретила пилотам снимать посадки и взлеты самолетов. Об этом написал сотрудник перевозчика Карен Новицкий в своем Telegram-канале KaReNPiLoT.

Пилот уточнил, что членам экипажа теперь нельзя производить фото- и видеосъемку во время руления, взлета и посадки воздушного судна. Кроме того, в кабине экипажа запретили просмотр фильмов и видеороликов, прослушивание музыки и аудиокниг, а также использование игрового и другого развлекательного контента на всех этапах полета.

«В общем, теперь не будет красивых посадок и взлетов», — констатировал Новицкий.

В декабре 2024 года пилоты иностранной авиакомпании Swiss International Airlines сняли на видео пассажиров, занимающихся сексом в самолете. После этого они отправили ролик в групповой чат с друзьями в WhatsApp.

