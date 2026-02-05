Реклама

10:51, 5 февраля 2026

Российская школьница отнесла мамины украшения на кладбище

В Астрахани мошенники убедили девочку отнести украшения мамы на кладбище
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ярослав Чингаев / Коммерсантъ

Мошенники убедили ребенка из Астрахани похитить ювелирные украшения мамы и отнести их на кладбище. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, неизвестные на протяжении некоторого времени звонили девочке и оказывали на нее психологическое давление. Они убедили ее забрать у мамы драгоценности на сумму 2,3 миллиона рублей и оставить на одной из могил – для этого аферисты оплатили ребенку такси прямо до кладбища. Когда мама заметила пропажу, ее дочь рассказала ей о случившемся. Они вместе обратились в полицию.

Через несколько дней в отдел пришел 46-летний местный житель и принес утерянные украшения. Мужчина пояснил, что нашел подработку в интернете – по заданию он должен был забрать коробку с кладбища, но решил проверить ее содержимое. Когда он увидел драгоценности, то заподозрил неладное и обратился в правоохранительные органы. Астраханца наградили за бдительность, а похищенные украшения вернули женщине. Расследование дела продолжается.

Ранее в Краснодарском крае семейная пара обвинила местную жительницу в наживе на купленных для нужд бойцов специальной военной операции автомобилях.

