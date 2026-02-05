Реклама

Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:35, 5 февраля 2026
Путешествия

Российская туристка с шестью подростками залезла в заброшенный отель в Таиланде и попалась

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавшая в Таиланде российская туристка залезла в заброшенный отель вместе с шестью подростками и попалась полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 38-летняя жительница Якутска по имени Айталина отдыхала в Паттайе с дочерью и пятью ее друзьями от 16 до 18 лет. В качестве развлечения они решили проникнуть в заброшенное здание гостиницы, где спустя полчаса их заметили охранники. Последние приняли туристов за воров и вызвали полицию.

Правоохранители забрали паспорта у Айталины и еще одного молодого человека, которому уже исполнилось 18 лет. В их отношении возбудили уголовное дело. Теперь правонарушителей могут депортировать или оштрафовать на 150 тысяч батов (около 360 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года власти Таиланда депортировали 20 россиян. Большинство из которых нарушили правила пребывания в стране.

