13:52, 5 февраля 2026Мир

Российский посол предупредил Фареры о последствиях возможных санкций

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Власти Фарерских островов изменили позицию по санкциям в отношении России. Посол в Дании Владимир Барбин в интервью РИА Новости заявил, что это не останется незамеченным Москвой.

В публикации говорится, что парламент Фарерских островов ранее поддержал введение с 1 января санкций в отношении российских рыбопромышленных компаний. Посол отметил, что теперь же и правительство, и парламент Фарерских островов заявляют о необходимости поддержки всех тех дискриминационных мер, которые были введены со стороны Евросоюза и Норвегии против страны и ее компаний.

Барбин дополнил, что такое изменение позиций по вопросам отношений с Россией не останется незамеченным.

Тем временем в Китае рассказали о сюрпризе от президента России Владимира Путина для Европы во время подготовки нового пакета санкций.

