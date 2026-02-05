Реклама

Российский военный расправился со знакомым из-за ненадлежащего ухода за могилой его матери

В Томске суд приговорил военного к 12 годам за убийство знакомого
Владимир Шарапов
Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Томский гарнизонный военный суд приговорил к 12 годам колонии особого режима военного за расправу над знакомым. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

С учетом неотбытой части наказания по приговору другого суда окончательное наказание составило 16 лет в колонии особого режима.

25 апреля 2025 года осужденный выпивал со знакомым. Поводом для многократных ссор стало недовольство осужденного тем, как товарищ ухаживает за могилой его умершей матери. Конфликты перерастали в драки, после которых мужчины снова мирились и продолжали пить. В один из моментов потерпевший даже схватил нож и угрожал военному, но инцидент тогда удалось уладить.

Однако позже военнослужащий, все еще негодуя из-за поведения собутыльника, вновь набросился на него, избил, а когда тот упал на кровать, расправился.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону осудят мужчину за расправу над товарищем осколком бутылки.

