16:12, 5 февраля 2026

Санитарка расправилась с девочкой в российском доме-интернате

В Кургане осудили задушившую ребенка в доме-интернате санитарку
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Кургане осудили расправившуюся с ребенком в доме-интернате санитарку. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в августе 2025 года женщина работала санитаркой в детском доме-интернате. Когда она укладывала спать девятилетнюю девочку, сдавила ее шею рукой и лишила возможности дышать. Травма, полученная пострадавшей, оказалась несовместима с жизнью.

Она признана виновной по статье 105 УК РФ («Убийство»). Суд приговорил ее к десяти годам колонии общего режима и взыскал компенсацию морального вреда в пользу матери пострадавшей в размере двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что напавшей на российскую школу с ножом ученице предъявили обвинение.

