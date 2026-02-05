Напавшей на российскую школу с ножом ученице предъявили обвинение

В Красноярске предъявили обвинение школьнице, напавшей с ножом на учителя

В Красноярске предъявили обвинение школьнице, напавшей с ножом на учителя. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, семикласснице, которая напала с ножом на преподавателя и ранила сверстницу в школе, предъявили обвинение. Ей вменяется статья 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Нападение произошло в школе №4 в городе Кодинск. Школьницу задержали, с ней и ее семьей работают сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Пострадавшая получила медицинскую помощь и отпущена домой.

По предварительной информации, одна из учениц седьмого класса попыталась ранить ножом учителя. При этом ей помешали одноклассники. Через какое-то время после этого она напала на школьницу.

Ранее сообщалось, что в России за день произошло второе нападение в школе.