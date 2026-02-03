В России за день произошло второе нападение в школе

В Красноярском крае школьница с ножом ранила сверстницу, нападавшая задержана

В Красноярском крае школьница с ножом ранила сверстницу. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Нападение произошло в школе № 4 в городе Кодинск. Школьницу задержали, с ней и ее семьей работают сотрудники полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Пострадавшая получила медицинскую помощь и отпущена домой.

По предварительной информации, одна из учениц седьмого класса попыталась ранить ножом учителя, однако ей помешали одноклассники. Через какое-то время после этого она напала на школьницу.

3 февраля также произошло вооруженное нападение на гимназию № 16 в Уфе. Напавшим оказался ученик девятого класса. Он выстрелил в учителя. Юношу задержали.