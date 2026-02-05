Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:00, 5 февраля 2026Ценности

Сделавшая пластику блогерша показала живот во время беременности и удивила зрителей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @elliemaedaily

Сделавшая пластику блогерша Элли Мэй из Лас-Вегаса, США, показала живот во время беременности и удивила зрителей. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Женщина предстала перед камерой в полный рост, примерив черный кроп-топ и коричневые легинсы клеш. При этом она продемонстрировала кубики пресса на обнаженном животе.

Мэй пояснила, что в прошлом сделала круговую липосакцию, скорректировав фигуру. При этом на тот момент она не собиралась заводить детей, но впоследствии случайно забеременела.

Ролик набрал 2,7 миллиона просмотров. Пользователи высказались о кадрах в комментариях. «Беременная с кубиками пресса. С ума сойти!», «Удивительно! Я завидую», «Эта та вещь, которую, я думала, никогда не увижу», «Это искусственный интеллект», «Я смущена. Ты сделала мышцы хирургическим путем?», «Это самая смешная и самая крутая вещь на свете», — заявили юзеры.

В августе 2025 года сообщалось, менеджер по маркетингу Фарах Файзал с никнеймом @ayyitslala из Малайзии показала изменившееся до неузнаваемости из-за беременности лицо и прославилась в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эстония и Латвия призвали Европу к прямым переговорам с Россией. Какие еще страны готовы к диалогу с Москвой?

    В России произошла вспышка сифилиса

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Посол предостерег Великобританию от изъятия российских активов

    В США обратились к России с предупреждением

    Авиакомпания S7 получит 100 самолетов Ту-214 с 2029 года

    Политолог заявил о желании Зеленского продлить конфликт

    В России предложили проверить премьера Польши на родство с Эпштейном

    Роналду объявил «Аль-Насру» бойкот

    Врач объяснил рост числа запросов на увеличение пениса и назвал его средний размер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok