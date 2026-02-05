Сделавшая пластику блогерша показала живот во время беременности и удивила зрителей

Сделавшая пластику блогерша Элли Мэй из Лас-Вегаса, США, показала живот во время беременности и удивила зрителей. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Женщина предстала перед камерой в полный рост, примерив черный кроп-топ и коричневые легинсы клеш. При этом она продемонстрировала кубики пресса на обнаженном животе.

Мэй пояснила, что в прошлом сделала круговую липосакцию, скорректировав фигуру. При этом на тот момент она не собиралась заводить детей, но впоследствии случайно забеременела.

Ролик набрал 2,7 миллиона просмотров. Пользователи высказались о кадрах в комментариях. «Беременная с кубиками пресса. С ума сойти!», «Удивительно! Я завидую», «Эта та вещь, которую, я думала, никогда не увижу», «Это искусственный интеллект», «Я смущена. Ты сделала мышцы хирургическим путем?», «Это самая смешная и самая крутая вещь на свете», — заявили юзеры.

В августе 2025 года сообщалось, менеджер по маркетингу Фарах Файзал с никнеймом @ayyitslala из Малайзии показала изменившееся до неузнаваемости из-за беременности лицо и прославилась в сети.