Женщина показала изменившееся до неузнаваемости из-за беременности лицо и прославилась

TikTok-юзерша ayyitslala показала полностью изменившееся из-за беременности лицо

Менеджер по маркетингу Фарах Файзал с никнеймом @ayyitslala из Малайзии показала изменившееся до неузнаваемости из-за беременности лицо и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте и набрало 116 миллионов просмотров.

Сначала 28-летняя юзерша продемонстрировала, как выглядела до беременности. Так, ее кожа была ровной и гладкой и имела здоровый равномерный оттенок. Затем женщина разместила кадры, сделанные во время беременности. Ее лицо увеличилось в размерах и стало красным, а также полностью покрылось глубокими морщинами и впадинами.

«Мой обычный уход за кожей внезапно перестал работать. Каждое утро, просыпаясь, я замечала новые пустулы, а кожа зудела и горела, словно после солнечного ожога. (...) Я чувствовала себя опустошенной и все время спрашивала себя, почему я такая?» — отметила автор поста.

По словам врачей, причиной подобной трансформации стала гормональная перестройка во время ожидания ребенка. В свою очередь, супруг Файзал поддержал возлюбленную, заверив, что к ней вернется прежняя привлекательность. Известно, что после родов внешность малазийки постепенно начала приходить в норму.

В январе юзерша Джина с никнеймом @chaotic_cooking_crafting показала выросший во время вынашивания ребенка нос с фразой «это не шутка».