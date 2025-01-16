Женщина показала выросший во время беременности нос с фразой «это не шутка»

Юзерша Джина (фамилия неизвестна) с никнеймом @chaotic_cooking_crafting показала выросший во время вынашивания ребенка нос с фразой «это не шутка». Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Вначале женщина продемонстрировала сделанный до беременности снимок, где позировала с небольшим, аккуратным носом. Затем она запечатлела широкий опухший нос, когда была беременна 30 недель. «"Беременный" нос — это не шутка», — указала в подписи автор ролика.

Зрительницы высказались на данную тему в комментариях. «Никто не верит, что до рождения дочери у меня был другой нос», «То же самое. Я беременна 20 недель и похожа на Шрека [персонаж одноименного мультфильма]», «Мой нос выглядел еще хуже, но после родов вернулся в норму», «Когда я ждала дочку, нос стал просто огромным, а когда сына — все было нормально», — заявили пользовательницы сети.

«Моя подруга сказала, что лишилась крошечного носа, который был у нее до беременности. Молюсь, чтобы со мной такого не произошло», — ответила @chaotic_cooking_crafting, пошутив, что в противном случае ей придется задуматься о ринопластике.

В сентябре 2024 года юзерша Маккейли Габриэль также показала изменившийся во время вынашивания ребенка нос со словами «почему никто не предупредил».