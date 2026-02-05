Сотрудники подмосковного морга сделали бизнес на родственниках умерших

В Подмосковье суд приговорил трех сотрудников морга за взятки

В Подмосковье суд вынес приговор трем сотрудникам морга, которые брали деньги с родственников умерших. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2023 года заведующий моргом решил собирать деньги с родственников умерших и вовлек в схему медсестру и медрегистратора. Последние предлагали обратившимся не проводить вскрытие для ускорения процесса захоронения, брали деньги за санобработку и сохранение тел. Сумма взяток составляла от 10 до 20 тысяч рублей.

В результате в зависимости от роли и степени участия фигурантов признали виновными в преступлении по статьям о получении взяток организованной группой, мелком взяточничестве и превышении должностных полномочий. Им назначили от 7,5 до 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области суд вынес приговор отцу и сыну за диверсии.