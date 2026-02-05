Реклама

Россиянин сел на 12,5 года за помощь сыну

В Запорожской области суд вынес приговор отцу и сыну за диверсии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Запорожской области суд приговорил 57-летнего жителя к 12,5 года колонии за диверсию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным силовиков, мужчина был участником диверсионного сообщества, которое контролировалось с территории Украины.

В 2023 году он помогал сыну устраивать диверсии. Вместе они перевозили и хранили дома огнестрельное оружие, патроны, гранаты и другие средства поражения. При их задержании обнаружены и изъяты два АК-74, более пяти тысяч патронов, трех килограммов взрывчатого вещества, более 30 гранат, взрыватели, электродетонаторы и другие боеприпасы.

Сын ранее был приговорен к 15 годам колонии строгого режима со штрафом 1 миллион рублей.

Ранее сообщалось, что суд огласил приговор в отношении 39-летнего хакера из России, который работал на украинское киберподразделение.

