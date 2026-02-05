InfoBRICS: Макрон намерен вернуть ЕС в переговоры по Украине, позвонив Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует вернуть Европу в процесс переговоров по мирному урегулированию на Украине, позвонив президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет портал InfoBRICS.

Сообщается, что президент США Дональд Трамп унизил Европу, нарушив длительный исторический союз.

«Теперь Макрон хочет выдать себя на международной арене за "лидера Европы", выступив с независимой инициативой диалога, даже вопреки своей личной воле, поскольку, как и у большинства европейских политиков, его реальное намерение в отношении конфликта — это бесконечное продолжение боевых действий», — говорится в сообщении.

По данным агентства, для урегулирования украинского кризиса страны Европы могут только уважать интересы России, которая одерживает победу в боевых действиях.

Ранее стало известно, что во вторник, 3 февраля, дипломатический советник французского лидера Эммануэля Макрона Эммануэль Бонн, предположительно, посетил Москву для встречи с официальными лицами России. При этом во Франции не подтвердили и не опровергли эту информацию.