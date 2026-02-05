Реклама

Трамп оценил свои способности разбирался в деньгах

Трамп заявил NBC, что всегда хорошо разбирался в деньгах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC, что всегда хорошо разбирался в денежных вопросах.

«Я всегда был хорош в деньгах». — заявил американский лидер в ответ на вопрос о том, есть ли у него сомнения в необходимости снижения ключевой ставки, как он постоянно призывает.

При этом, по мнению Трампа, США сейчас испытывают приток капитала благодаря его политике.

Ранее издание The New York Times (NYT) сообщило, что в 2025 году таможенные пошлины, введенные Трампом, принесли США 287 миллиардов долларов. Достигнутый результат оказался втрое больше того, который фиксировали в 2024 году. Впрочем, как отметило издание, эта сумма все еще невелика по сравнению с более чем двумя триллионами долларов, ежегодно получаемыми от подоходных налогов.

