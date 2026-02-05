Реклама

21:54, 5 февраля 2026

Трамп похвастался дружбой с Орбаном

Трамп заявил, что поддержит Орбана на предстоящих выборах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп и Виктор Орбан

Дональд Трамп и Виктор Орбан. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своей поддержке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах. Также глава Белого дома в соцсети TruthSocial назвал своего коллегу другом.

«Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с Орбаном, чтобы наши страны могли еще больше продвинуться по пути успеха и сотрудничества. Я был горд поддержать Виктора на переизбрание в 2022 году и для меня честь сделать это снова», — отметил Трамп.

Глава Белого дома назвал венгерского премьера «настоящим другом, борцом и победителем». Виктор Орбен «имеет полную и абсолютную поддержку на переизбрание премьер-министром Венгрии», подчеркнул Трамп.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля 2026 года. На них будет избрано Национальное собрание. Итоги голосования определят, сохранит ли Виктор Орбан свой пост.

Ранее Виктор Орбан назвал Гренландию куском льда, который Дональд Трамп хочет положить в свой виски. По его словам, Трамп смог «дать пинка» окончательно заглохшим международным институтам, которыми последние десятилетия руководили «воспитанные европейские академики».

До этого аналитики высказали мнение, что Виктор Орбан — единственный европейский лидер, которого Дональд Трампа вообще готов слушать.

